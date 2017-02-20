В Ленинградской области начинается масленичная неделя. Масленица – не только веселье и обильное угощение. Это – один из древнейших праздников, объединяющий разные народы.

Иной раз поражаешься тому, насколько глубоко уходят своими корнями в прошлое обычаи, дошедшие до нашего времени. Призадумаешься, и обдаст тебя жаром языческих костров, услышишь ты едва понятную речь далеких пращуров… Пожалуй, наиболее показательна в этом отношении Масленица.

В этом ярком, веселом празднике многое сохранилось с еще дохристианской эпохи. Шумные проводы зимы и встреча весны с обильным угощением бытовали задолго до того, как на берегах Волхова зародилось Древнерусское государство, за много веков до тех времен, когда древние славяне разделились по языкам и религиям, широко расселившись на просторах Европы. Об этом может свидетельствовать тот факт, что Масленицу знают самые разные славянские народы – и болгары, и поляки, и чехи, и македонцы. Каждый народ называет этот праздник по-своему. В одной только России множество разных региональных названий, вот лишь некоторые: Маслена, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Целовальница, Кривошейка, Кривая неделя, Молочная неделя. Названия разные, а главные элементы празднования общие – блины, костры с сожжением чучела, катание с горок и на лошадях, покорение снежной крепости.

У каждого народа – свои особенности празднования Масленицы. Например, когда-то в селах Витебской области проводился обряд, именуемый «похороны деда». В одном из домов устанавливается гроб с соломенным чучелом. О том, что это был именно «дед», свидетельствовал приделанный чучелу фаллос. Женщины оплакивали «деда», после чего гроб с «умершим» несли на кладбище, где закапывали его в снегу или поджигали.

По мнению ученых, главной целью этого и других аналогичных обрядов была стимуляция плодородия, связанная с грядущим началом полевых работ. Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что, возможно, является отголоском поклонения очень древнему умирающему и воскресающему божеству. Ритуальное чучело представлялось средоточием плодородия, и обряды его «проводов» должны были наделить плодородием землю: ведь пепел от чучела, или само растерзанное чучело, зачастую раскидывали по полям. Есть и другая точка зрения, согласно которой чучело – изображение богини мороза и смерти, Мары или Мораны, уничтожение которой должно было знаменовать уход зимы.

Масленицу можно считать древним аналогом нашего Нового года, ведь раньше календарный отсчет велся не с 1 января, а с 1 марта. И – как принято у нас в новогоднюю ночь, на Масленицу было положено обильно угощаться – крестьяне верили, что таким образом они обеспечат себе сытый год. Главной масленичной едой у русских были и остаются блины, у украинцев и белоруссов – вареники и сырники. В популярной литературе распространена точка зрения, что русские масленичные блины – не только вкусное угощение, но и символ солнца.

Между тем, большинство ученых сходится на том, что это, прежде всего, поминальная пища, ведь в старину на Масленицу старались задобрить тени предков, выпросить у них хороший урожай. В разных регионах России в масленичный цикл входило посещение кладбищ. Да и в наше время на поминках принято есть блины. Связь веселого праздника с заупокойным культом, с миром мертвых на первый взгляд кажется мрачноватой, но в представлении наших далеких предков умершие пращуры были вовсе не мертвыми, они являлись как бы жителями параллельного мира, связь с которым осуществлялась через магические обряды – в том числе масленичные. Эти обряды сохранились и в христианскую эпоху. Значение многих из них забылось или было переосмыслено.

Так, православные народы воспринимают угощение на Масленицу как преддверие Великого поста. В христианском смысле масленичная неделя посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к посту. Для верующего православного человека Масленица – это время, которое следует посвятить доброму общению с родственниками, соседями и друзьями.

Было бы неправильно считать масленицу исключительно славянским праздником. Аналогичные проводы зимы имеют место у многих неславянских народов, населяющих наш континент. В старину путешественники не раз отмечали, что русская Масленица во многом очень похожа на карнавалы, проводившиеся в конце зимы в Италии, Германии, Франции и других западных странах.

Широко празднуют Масленицу коми, марийцы, другие народы России. Разнообразие в традициях проводов зимы наблюдается и на территории Ленинградской области. Например, вепсы в конце февраля празднуют «сырную неделю». В старину целую неделю пекли блины или пряженые пироги. Первый испеченный блин использовался для гадания о будущем; через него смотрели на солнце. Свой праздник у финнов, называется он Ласкиайнен, и смысл его тоже – в прощании с самым темным временем года и ожиданием прихода весны. Главные кушанья финнов, отмечающих Ласкиайнен – гороховый суп и специальные масляничные булочки – laskiaispullat.