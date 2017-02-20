Детский сад в Мурино – итог совместной работы власти и бизнеса

Руководители Всеволожского района осмотрели новый детский сад в Мурино и в рамках визита в поселение подвели краткие итоги развития социальной инфраструктуры за прошедший год. В мероприятии приняли участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава администрации Муринского поселения Валерий Гаркавый и директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Детский сад, построенный инвестором в квартале «Тридевяткино царство», принял первых воспитанников в декабре 2016 года. Инвестиции в строительство и оснащение составили 260 млн рублей. В здании оборудованы музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и прачечная, служебные помещения для персонала. В каждой из 12 групп есть раздевалка, игровая, буфетная, спальня и туалетная комната. Группы обеспечены красивой качественной мебелью и современным оборудованием. Детский сад будет выкуплен по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

«В прошедшем году Ленинградская область потратила 2 млрд рублей на приобретение социальных объектов. Сейчас в Муринском поселении семь готовых детских садов, по которым оформляются документы для передачи комитету по образованию Всеволожского района. Всего можно говорить о том, что в перспективе мы получим в Мурино 1 120 дополнительных мест. Это полностью обеспечивает потребности Мурино и даже позволяет разгрузить детские сады соседних поселений», – отметил Андрей Низовский.

«Сотрудничество с застройщиками позволяет решать важные вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры района. Но важна и транспортная инфраструктура, поскольку в детские сады нашего поселения поступают дети из соседних территорий. Сейчас совместно с девелоперами ведутся работы по расширению Муринского шоссе, кроме того застройщики помогают со строительством пешеходных дорожек внутри кварталов. Это облегчает родителям логистику», – добавил Валерий Гаркавый.

«Наш детский сад общей площадью 5 345 кв. м рассчитан на 240 детей от 3 до 7 лет. Он обеспечивает местами не только маленьких жителей нового жилого комплекса, но и семьи из ближайших домов и даже соседних кварталов. На данный момент детский сад загружен лишь наполовину и продолжает принимать заявки. На этом наша социальная миссия не заканчивается. Следующий наш шаг – строительство школы на 550 мест. Мы уже подготовили земельный участок со всеми необходимыми инженерными ресурсами, получили разрешительную документацию. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2018 год», – сообщил Арсений Васильев.

Фото Антона ЛЯПИНА