В день рождения легендарного летчика, погибшего в 1942 во время выполнения задания по защите Дороги жизни возле поселка Рахья, делегация учащихся из Рахьинского образовательного центра и Санкт-Петербурга собралась на перекрёстке улиц Севастьянова и Кузнецовской, где установлена памятная доска герою.

На торжественном митинге школьники выпустили в небо шары, к которым были прикреплены маленькие самолётики. Митинг продолжился на Чесменском кладбище, на месте захоронения Алексея Севастьянова. Возле могилы Севастьянова выступили представители администрации Московского района Санкт-Петербурга и биограф Севастьянова – Виктор Леонтьев. После этого детям было предложено выбрать по их желанию фильм о войне. Дети выбрали киноленту «А зори здесь тихие» 2015 года и просмотрели его в местном кинотеатре. Кроме того, Виктор Леонтьев выступил с лекцией о подвиге Алексея Севастьянова в Военном музее Карельского перешейка в Выборге.

В этом году исполняется 75 лет со дня гибели летчика. Следующим событием юбилейного года станет встреча в Рахьинской СОШ в день гибели Героя Советского Союза, 23 апреля. В Рахью на митинг приедут школьники из Санкт-Петербурга и приглашённые гости.

Напомним, что подробно о том. как сегодня сохраняется память о летчике, вписанного в историю обороны Ленинграда, рассказывает статья Людмилы Однобоковой «Легендарный герой – Алексей Севастьянов», опубликованная в газете «Всеволожские вести» от 20 января 2017 года.

На фото – Виктор Леонтьев