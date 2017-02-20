Подведены итоги III областного юношеского турнира по греко-римской борьбе, прошедшего в минувшие выходные в Токсово.

По итогам соревнований из 18 воспитанников кузьмоловского отделения Всеволожской ДЮСШ девять завоевали «золото» турнира, остальные заняли призовые места. На турнир приехали более 130 юных борцов из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Бессменным главным судьёй турнира выступает чемпион мира и Европы, президент Федерации борьбы на поясах Шамиль Шарапов. Нынешние соревнования поддержали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и депутат Государственной думы Сергей Петров.

По традиции организатором соревнований юных борцов стали комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, региональная общественная организация «Ленинградская областная Федерация спортивной борьбы» при поддержке администраций Всеволожского района и Кузьмоловского поселения.