Сергей Перминов: «Мы полагаем, что передача полномочий городской администрации на районный уровень отвечает интересам жителей!»

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов прокомментировал ситуацию с объединением администраций Всеволожска и Всеволожского района:

– Мы полагаем, что передача полномочий городской администрации на районный уровень отвечает интересам жителей и Всеволожска, и Всеволожского района, так как она ведет к оптимизации финансовых и управленческих процессов. Этого нам удалось добиться в других центрах районов путем реализации муниципальной реформы, начатой в 2012 году. Она успела проявить свою эффективность с точки зрения улучшения бюджетирования и администрирования на территории региона.

Поэтапность «дорожной карты» процесса передачи полномочий – дело депутатского корпуса. Эти решения должны быть приняты на местном уровне. Мы поддерживаем объединение администраций муниципальных районов и их центров. Это имело положительные последствия во всех муниципальных образованиях, где такие решения уже ранее реализованы.

Есть как минимум 5 причин для передачи полномочий администрации города Всеволожска администрации Всеволожского муниципального района

Первая: На внеочередном заседании совета депутатов города Всеволожска, состоявшемся 30 ноября 2016 года, принято решение об объединении администраций города Всеволожска и Всеволожского муниципального района. 14 депутатов проголосовали за, два против и два воздержались.

Вторая: Во Всеволожске продолжит работать городской совет депутатов, останется свой бюджет и юридическое лицо, прежние герб, флаг и печать, а также все городские предприятия, которые работали в рамках бюджета или в прямом подчинении администрации.

Третья: Финансисты города Всеволожска и Всеволожского района после оценки долгов бюджета города частично погасят задолженность либо за счет резерва района, либо с помощью региональных субсидий.

Четвертая: Объединение администраций позволяет существенно экономить бюджетные средства и перенаправить их на социально значимые проекты. Для примера: только оптимизация работы автомобильного парка администрации позволит сэкономить в год свыше 8,5 млн рублей.

Пятая: В Выборгском районе, схожем со Всеволожским по площади и производственному потенциалу, объединение – только за счет содержания административного аппарата – позволило сэкономить за год порядка 90 млн рублей.