18 февраля на базе УТЦ «Кавголово» в посёлке Токсово Всеволожского района состоятся областные соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые Дню защитника Отечества. Своё участие подтвердили более 100 спортсменов из разных городов и районов Ленинградской области, а также из Великого Новгорода и Пскова.

Организатором праздничных соревнований выступают областной комитет по физической культуре и спорту, региональная общественная организация «Ленинградская областная Федерация спортивной борьбы» при поддержке администраций Всеволожского района и Кузьмоловского поселения.

По словам президента Федерации Владимира Безверхого, соревнования призваны не только выявить сильнейших борцов и повысить их спортивное мастерство, но и укрепить дружеские связи между городами и районами региона.

Особые надежды кузьмоловчане возлагают на воспитанников тренеров местного отделения ДЮСШ Алексея Шагина и Алексея Митрофанова. Борцы из Кузьмолово не раз показывали высокий класс, отличную технику и зрелищную борьбу. Так, на осеннем первенстве 47-го региона юные спортсмены внесли большой вклад в победу всеволожской ДЮСШ, завоевав призовые места. По итогам соревнований Егор Сироус был признан лучшим борцом первенства.

Начало первых схваток 18 февраля в 10.30. Планируется, что закончатся состязания в 17.00.