16 февраля исполнилось 75 лет Владимиру Васильевичу Андоньеву. Более 30 лет он прослужил в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации.

Владимир Васильевич – ветеран Вооружённых сил, полковник в отставке. После увольнения в запас много лет прослужил в государственных и муниципальных структурах, в том числе и во Всеволожском районе. Где бы ни работал Владимир Васильевич, он всегда пользовался уважением сослуживцев и товарищей. От всей души поздравляем Владимира Васильевича с юбилеем. Желаем дорогому другу крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Друзья и соратники по работе и службе