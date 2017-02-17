Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов прокомментировал ситуацию с объединением администраций Всеволожска и Всеволожского района: – Мы полагаем, что передача полномочий городской администрации на районный уровень отвечает интересам жителей и Всеволожска, и Всеволожского района, так как она ведет к оптимизации финансовых и управленческих
С юбилеем, товарищ полковник!
16 февраля исполнилось 75 лет Владимиру Васильевичу Андоньеву. Более 30 лет он прослужил в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации.
Владимир Васильевич – ветеран Вооружённых сил, полковник в отставке. После увольнения в запас много лет прослужил в государственных и муниципальных структурах, в том числе и во Всеволожском районе. Где бы ни работал Владимир Васильевич, он всегда пользовался уважением сослуживцев и товарищей. От всей души поздравляем Владимира Васильевича с юбилеем. Желаем дорогому другу крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Друзья и соратники по работе и службе