В феврале стартовала всероссийская акция «Месяц безопасного интернета», которая посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности.

В рамках акции планируется проведение уроков безопасного интернета в школах Ленинградской области, родительских собраний в школах, анкетирования учащихся (с согласия родителей), родителей, педагогов, школьных психологов, социальных педагогов. Также проводятся несколько интернет-конкурсов для школьников:

Международный квест «Сетевичок» в формате онлайн-курсов обучения, онлайн-викторины, конкурсов рисунков и эссе, опросов и тестов, за участие в которых будут начисляться баллы. Сроки проведения: 7.02–25.03.

Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна молодых» в формате обсуждения вопросов кибербезопасности и создания позитивного контента. Сроки проведения: 7.02–30.03.

Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им» в формате командного и индивидуального чемпионата.

Конкурс «DOT-журналистика 2017». На конкурс принимаются: статьи, заметки, аналитические материалы, авторские колонки, видео- и радиорепортажи, созданные одним или несколькими авторами (авторским коллективом). Сроки мероприятий: 10.02–03.03.

Со всей информацией, видеоуроками, вебинарами можно ознакомиться на сайте www.ligainternet.ru