Старое доброе кино

Недавно российское телевидение снова порадовало любителей хорошего кино. Фильм «Служили два товарища», пожалуй, – одна из лучших лент о Гражданской войне, созданных советским кинематографом. Кинокартина, разумеется, не свободна от идеологических клише, но в наше время, как и в советское, смотрится с удовольствием, заставляет сопереживать не только главным героям, но и их антагонистам.

Авторы фильма, не без риска для собственной карьеры, позаботились о балансе зрительских симпатий и антипатий в отношении белых и красных. Любому, даже самому заидеологизированному советскому зрителю, не могли не приглянуться интеллигентные, образованные, да просто красивые белые офицеры, показанные не трафаретно, а как обычные люди – совершающие ошибки, страдающие, переживающие за свое будущее и за судьбу дела, которому служат. И мало у кого не дрогнуло сердце при виде сцены коллективного самоубийства последних защитников Крыма, в финале картины уходящих в воду Черного моря – как журавлиный клин в небо. Даже блестяще сыгранный Владимиром Высоцким поручик Брусенцов – убийца главного героя, показан как сильная, жизнелюбивая натура и мятущаяся душа, не выдерживающая внутреннего разлада, разлуки с родиной. При этом искреннюю симпатию вызывают, конечно, и главные герои – красный боец, поповский сын Некрасов, и его холеричный друг-товарищ Карякин, наивно мечтающий закрыть все тюрьмы и накормить всех голодных.

Главное впечатление от очередного просмотра этого с детства знакомого фильма неизменно: друг против друга воюют обычные русские люди, у которых больше общего, чем различного, и что эта война, косящая и белых, и красных, – какая-то чудовищная ошибка, злая насмешка судьбы. Это становится тем более очевидным, если на Гражданскую войну посмотреть сквозь увеличительное стекло научных фактов и цифр. Оказывается, друг с другом воевали представители одних и тех же сословий и классов. А Красная армия по праву может считаться наследницей армии царской.

Отечество в опасности

Прежде чем построить свою, регулярную Красную армию, большевики потрудились над разрушением старой, и без того разложенной до предела в результате революционных потрясений. Только вот создать что-то новое из ничего невозможно. Некоторое время новую власть защищали разношерстные отряды добровольцев. Но вскоре большевистские лидеры убедились, что без массовой, регулярной армии им власть не удержать. С запада давили немцы, внутри страны зарождалось белое движение. 15 января 1918 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Новая армия организовывалась на двух базовых принципах:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армiя создается из наиболее сознательныхъ и организованныхъ элементовъ трудящихся классовъ.

2) Доступъ въ ея ряды открытъ для всехъ гражданъ Россiйской Республики не моложе 18 летъ. Въ Красную Армiю поступаетъ каждый, кто готовъ отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской Революцiи, и власти Советовъ и соціализма.

Почему же днем основания армии считается 23 февраля 1918 года? В этот день по новому стилю было опубликовано знаменитое воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности!». Воззвание появилось в связи с начавшимся 18 февраля германским наступлением (28 февраля немцы возьмут Псков, 4 марта – Нарву). На основании воззвания Верховный главнокомандующий, бывший прапорщик Николай Крыленко подписал приказ о «революционной мобилизации».

Господа-товарищи офицеры

Очевидно, что никакая армия не может состоять из одних рядовых. Чтобы успешно воевать, нужны опытные командиры. Строительным материалом для новых вооруженных сил во многом послужили старые кадры – вчерашние «ваши благородия» и «ваши превосходительства».

Вернемся к фильму «Служили два товарища». Сыгранный Роланом Быковым бывший красный командир Карякин разжалован в рядовые за то, что собственноручно «шлепнул военспеца». Военспецами называли главным образом офицеров старой армии, привлеченных к службе в пролетарском войске. Методы привлечения были разные – в том числе и репрессивные. 29 июня 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет, согласно которому началась принудительная мобилизация бывших офицеров и чиновников. Осенью 1919 года в рядах Красной армии служило 35,5 тысячи офицеров и генералов и около 4-х тысяч военных чиновников. Но отнюдь не всегда вчерашние золотопогонники шли в революционную армию по принуждению. Породистый начальник штаба в фильме «Служили два товарища» – явно из бывших царских офицеров, скорее всего, добровольно ставший на сторону красных. И таких было много: кто-то шел по убеждениям, кто-то намеревался продолжить военную карьеру и дальновидно ставил на красных. Тут уместно вспомнить еще один старый советский фильм о Гражданской: герой картины «Красная площадь», кадровый офицер, идет служить красным, преодолев сомнения в правильности такого выбора.

До сих пор распространено ошибочное мнение, что большинство царских офицеров влилось в состав белых армий. Это не так. После Октябрьской революции в русском офицерском корпусе произошёл раскол. Офицерство разделилось на три почти равные части: одни подались к белым, другие к красным, а третьи – никуда, выбрав выжидательную тактику.

По подсчетам военного историка Александра Кавтарадзе, в общей сложности около 30% дореволюционного офицерского корпуса прошли службу в рядах Красной армии. При этом почти что всё её командование состояло из «бывших». Из 20 человек, занимавших в ходе Гражданской войны должности командующих фронтами, 17 человек, или 85%, были кадровыми офицерами старой армии. Должности начальников штабов фронтов занимали 25 человек – все бывшие кадровые офицеры, 22 генштабиста и 3 полковника старой армии.

Среди известных советских военачальников было немало тех, кто до революции носил офицерские и генеральские погоны: И.Х. Баграмян, М.Д. Бонч-Бруевич, И.И. Вацетис, Л.А. Говоров, А.И. Егоров, С.С. Каменев А.И. Корк, Б.М. Шапошников, Д.М. Карбышев и многие другие.

Таким образом, между РККА и воинами Александра Невского, Дмитрия Донского и Петра Великого есть прямая преемственность, нерушимая связь поколений. И армия, освободившая мир от фашизма в 1945-м, стала достойной наследницей и суворовских чудо-богатырей, и героев Бородина и Плевны.

Поэтому 23 февраля, в прошлом – День Советской армии и Военно-морского флота, вполне соответствует своему нынешнему названию – День защитника Отечества.