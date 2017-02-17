Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов прокомментировал ситуацию с объединением администраций Всеволожска и Всеволожского района: – Мы полагаем, что передача полномочий городской администрации на районный уровень отвечает интересам жителей и Всеволожска, и Всеволожского района, так как она ведет к оптимизации финансовых и управленческих
№ 2 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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Specvipusk № 2
specvipusk № 2.pdf
specvipusk № 2.pdf
515.0 KiB
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Детали
6 Downloads
Детали
|Категория:
|2017
|Дата:
|Февраль 17, 2017