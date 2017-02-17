Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов прокомментировал ситуацию с объединением администраций Всеволожска и Всеволожского района: – Мы полагаем, что передача полномочий городской администрации на районный уровень отвечает интересам жителей и Всеволожска, и Всеволожского района, так как она ведет к оптимизации финансовых и управленческих