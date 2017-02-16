15 февраля в школе № 1 деревни Кудрово состоялась встреча жителей с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и руководителями Заневского поселения Алексеем Гердием и Вячеславом Кондратьевым. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленобласти и представители правительства 47-го региона.

Все желающие имели возможность напрямую задать вопросы чиновникам, ответственным за их решение.

Большинство жителей с детьми дошкольного возраста волнует проблема доступности мест в детских садах, а также перспективы строительства дошкольных образовательных учреждений на территории Кудрово.

В числе прочих были подняты вопросы развития транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства поликлиники, функционирования пунктов полиции, изменения статуса Кудрово.

В ближайшее время администрации Заневского поселения и Всеволожского района подготовят ответы на вопросы граждан, заданные в устной и письменной форме. Информация будет опубликована в периодических печатных изданиях района, а также на официальных сайтах муниципальных образований.