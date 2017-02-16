Михаил Лебединский возглавил Леноблизбирком. Его кандидатуру утвердили на сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома, на эту должность Михаила Лебединского рекомендовал Центризбиркомом России. Ранее Михаил Лебединский работал в должности вице-губернатора 47-го региона – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти, являлся председателем
Андрей Низовский ответил на вопросы жителей деревни Кудрово
15 февраля в школе № 1 деревни Кудрово состоялась встреча жителей с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и руководителями Заневского поселения Алексеем Гердием и Вячеславом Кондратьевым. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленобласти и представители правительства 47-го региона.
Все желающие имели возможность напрямую задать вопросы чиновникам, ответственным за их решение.
Большинство жителей с детьми дошкольного возраста волнует проблема доступности мест в детских садах, а также перспективы строительства дошкольных образовательных учреждений на территории Кудрово.
В числе прочих были подняты вопросы развития транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства поликлиники, функционирования пунктов полиции, изменения статуса Кудрово.
В ближайшее время администрации Заневского поселения и Всеволожского района подготовят ответы на вопросы граждан, заданные в устной и письменной форме. Информация будет опубликована в периодических печатных изданиях района, а также на официальных сайтах муниципальных образований.