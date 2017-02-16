Во Всеволожске почтили память воинов-интернационалистов

На Румболовском мемориальном комплексе 15 февраля прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Отечества – в Афганистане и Чечне, а также в других военных конфликтах. 28 лет назад в этот день состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилетней кровопролитной войне погибли тысячи советских людей. Каждый год 15 февраля на мемориал приходят не только ветераны, но и семьи погибших, которым важно знать, что подвиг их близких живет в памяти людей.

К 13 часам на Румболовскую гору, где в почетном карауле уже стояли солдаты-срочники из Ваганово и Углово, стали собираться участники митинга – делегации из разных муниципальных образований, кадеты, представители ветеранских организаций. Из Токсовского поселения ветераны приехали в полном составе – все двадцать человек. По-прежнему держатся вместе и сертоловские, и всеволожские ветераны.

Вёл мероприятие постоянный ведущий митинга, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, художественный руководитель КДЦ «Южный» Юрий Федулов.

Первым на митинге выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Руководитель исполнительной власти напомнил о значении этой даты и подтвердил готовность ежегодно проводить 15 февраля патриотическую акцию на Румболовском мемориале. Затем выступали ветераны.

Панихида по погибшим прошла там же, на Румболовском мемориале, где в камне навечно запечатлены имена наших земляков, не вернувшихся с войны. В церемонии возложения венков и живых цветов к памятникам приняли участие: делегации от всех поселений района, местные отделения политических партий, молодежные организации, учащиеся школ. Торжественное мероприятие продолжилось в КДЦ «Южный», где состоялся концерт.

Соб. инф.

Фото Петра КУРГАНСКОГО