Контрольно-ревизионный комитет губернатора Ленобласти проинспектировал работу местных администраций по обеспечению качества водоснабжения в населенных пунктах: поселок имени Свердлова (Всеволожский район) и Кузнечное (Приозерский район).

В конце декабре прошлого года анализ питьевой воды в поселке имени Свердлова зафиксировал несоответствие ее качественного состава санитарным нормам. Контрольно-ревизионным комитетом инициировано совещание с участием профильных ведомств и представителей местной администрации, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Итогом совещания стало решение о проведении оперативных работ на водоочистных сооружениях Свердловского городского поселения по гидроизоляции фильтров и отстойников, а также по частичной замене трубопроводов и арматуры. Ответственность за проведение ремонта закреплена за муниципальным предприятием «Свердловские коммунальные системы».

Для бесперебойной подачи качественного горячего водоснабжения в поселке Кузнечное после гидравлического удара в сети проведена замена аварийного участка трубопровода и выполнен полный слив воды из системы для удаления отложений с внутренней части трубопровода. Мониторинг качества воды проводится в ежедневном режиме на центральном трубопроводе на выходе из котельной и в теплокамерах при вводах в жилые дома микрорайона Ровное.