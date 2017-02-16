На Румболовском мемориальном комплексе 15 февраля прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Отечества – в Афганистане и Чечне, а также в других военных конфликтах. 28 лет назад в этот день состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилетней
Вода в поселке имени Свердлова станет чище
Контрольно-ревизионный комитет губернатора Ленобласти проинспектировал работу местных администраций по обеспечению качества водоснабжения в населенных пунктах: поселок имени Свердлова (Всеволожский район) и Кузнечное (Приозерский район).
В конце декабре прошлого года анализ питьевой воды в поселке имени Свердлова зафиксировал несоответствие ее качественного состава санитарным нормам. Контрольно-ревизионным комитетом инициировано совещание с участием профильных ведомств и представителей местной администрации, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Итогом совещания стало решение о проведении оперативных работ на водоочистных сооружениях Свердловского городского поселения по гидроизоляции фильтров и отстойников, а также по частичной замене трубопроводов и арматуры. Ответственность за проведение ремонта закреплена за муниципальным предприятием «Свердловские коммунальные системы».
Для бесперебойной подачи качественного горячего водоснабжения в поселке Кузнечное после гидравлического удара в сети проведена замена аварийного участка трубопровода и выполнен полный слив воды из системы для удаления отложений с внутренней части трубопровода. Мониторинг качества воды проводится в ежедневном режиме на центральном трубопроводе на выходе из котельной и в теплокамерах при вводах в жилые дома микрорайона Ровное.