В минувшие выходные прошли чемпионат и первенство города Всеволожска и Всеволожского района по тайскому боксу («муай-тай»). В соревнованиях приняли участие 13 команд общей численностью 152 человека. Кроме команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, выступали спортсмены из Петрозаводска и Мурманска.

Пять лет назад во Всеволожске начал работу Клуб смешанных единоборств «Боец». Руководит этим клубом обладатель чёрного пояса по каратэ Анна Майданская. Занятия проходят по трём дисциплинам: самбо, рукопашному бою и тайскому боксу.

В этом году клуб «Боец» совместно с Федерацией тайского бокса Ленинградской области организовали чемпионат и первенство города Всеволожска и Всеволожского района, а Всеволожская детская Академия тенниса предоставила своё помещение.

Зрителей было очень много. Среди приглашённых гостей – главный судья из Омска, судьи из Сибири. Самым почётным гостем был девятикратный чемпион мира по кик-боксингу Вячеслав Тисленко.

В результате упорных поединков чемпионами Всеволожска и Всеволожского района по тайскому боксу стали Даниил Куксин, Никита Домбровский и Даниил Чебан (каждый – в своей номинации). Все они – воспитанники всеволожского Клуба смешанных единоборств «Боец».

Людмила ОДНОБОКОВА