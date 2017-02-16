На Румболовском мемориальном комплексе 15 февраля прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Отечества – в Афганистане и Чечне, а также в других военных конфликтах. 28 лет назад в этот день состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилетней
Всеволожск может стать центром тайского бокса
В минувшие выходные прошли чемпионат и первенство города Всеволожска и Всеволожского района по тайскому боксу («муай-тай»). В соревнованиях приняли участие 13 команд общей численностью 152 человека. Кроме команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, выступали спортсмены из Петрозаводска и Мурманска.
Пять лет назад во Всеволожске начал работу Клуб смешанных единоборств «Боец». Руководит этим клубом обладатель чёрного пояса по каратэ Анна Майданская. Занятия проходят по трём дисциплинам: самбо, рукопашному бою и тайскому боксу.
В этом году клуб «Боец» совместно с Федерацией тайского бокса Ленинградской области организовали чемпионат и первенство города Всеволожска и Всеволожского района, а Всеволожская детская Академия тенниса предоставила своё помещение.
Зрителей было очень много. Среди приглашённых гостей – главный судья из Омска, судьи из Сибири. Самым почётным гостем был девятикратный чемпион мира по кик-боксингу Вячеслав Тисленко.
В результате упорных поединков чемпионами Всеволожска и Всеволожского района по тайскому боксу стали Даниил Куксин, Никита Домбровский и Даниил Чебан (каждый – в своей номинации). Все они – воспитанники всеволожского Клуба смешанных единоборств «Боец».
Людмила ОДНОБОКОВА