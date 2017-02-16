На Румболовском мемориальном комплексе 15 февраля прошла патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Отечества – в Афганистане и Чечне, а также в других военных конфликтах. 28 лет назад в этот день состоялся вывод советских войск из Афганистана, где в десятилетней
Кудрово соединит с Петербургом новая развязка
Правительство Ленинградской области и компания «Икеа» пришли к соглашению о модернизации существующего путепровода в сторону Кудрово с поэтапным подключением улично-дорожной сети деревни.
В рамках совещания под руководством заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина было решено, что к 15 марта «Икеа» готовит пакет документов для подачи в областной комитет по градостроительству и архитектуре на выдачу решения о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
Ожидается, что к 1 июня проект будет полностью разработан, после чего областная администрация определит план действий по строительству новой дорожной развязки.
«Мы рассчитываем, что в финансировании строительства примет участие консорциум застройщиков, работающих в Кудрово. Проект планировки позволит определить стоимость и сроки строительства, а также позволит решить имущественно-правовые вопросы», – подчеркнул Михаил Москвин.
Новая развязка, в том числе, обеспечит подключение будущего транспортно-пересадочного узла в Кудрово с Мурманским шоссе и Кольцевой автомобильной дорогой.