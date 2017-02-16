Правительство Ленинградской области и компания «Икеа» пришли к соглашению о модернизации существующего путепровода в сторону Кудрово с поэтапным подключением улично-дорожной сети деревни.

В рамках совещания под руководством заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина было решено, что к 15 марта «Икеа» готовит пакет документов для подачи в областной комитет по градостроительству и архитектуре на выдачу решения о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Ожидается, что к 1 июня проект будет полностью разработан, после чего областная администрация определит план действий по строительству новой дорожной развязки.

«Мы рассчитываем, что в финансировании строительства примет участие консорциум застройщиков, работающих в Кудрово. Проект планировки позволит определить стоимость и сроки строительства, а также позволит решить имущественно-правовые вопросы», – подчеркнул Михаил Москвин.

Новая развязка, в том числе, обеспечит подключение будущего транспортно-пересадочного узла в Кудрово с Мурманским шоссе и Кольцевой автомобильной дорогой.