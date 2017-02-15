В минувшие выходные в Пикалёво проходила XXXV юбилейная открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Одновременно были организованы ещё два соревнования: «Приз Губернатора Ленинградской области» (3-й этап) и лыжные соревнования в рамках VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Самый хороший результат из всеволожской делегации на «Лыжне России» показал Вячеслав Зуев.

В номинации «Мужчины. 10 километров» он занял второе место. И это наше единственное призовое место на «Лыжне России-2017». Также Вячеслав показал хороший результат на соревновании «Приз Губернатора Ленинградской области» – второе место в номинации «Мужчины 21–39 лет. 10 километров».

Вячеслав Зуев проживает в посёлке Токсово, ему 34 года. И, похоже, в этом году он находится в прекрасной спортивной форме. Напомним, что на прошлой неделе газета «Всеволожские вести» писала о том, что в начале февраля Вячеслав Зуев выиграл лыжный марафон «Невская классика» на дистанции 50 километров.

В «Призе Губернатора Ленинградской области» хорошо выступили наши девушки. В номинации «Девушки 19–20 лет. 10 километров» второе место заняла Анастасия Журавлёва. В номинации «Женщины 40 лет. 10 километров» второе место заняла Ольга Савойская, а третье место – Юлия Кургузкина.

Результаты лыжных соревнований в рамках Всероссийских зимних сельских спортивных игр 2017 года ещё не обнародованы. По предварительным данным, спортсмены из Всеволожского района заняли в этом соревновании ведущие места.

Людмила ОДНОБОКОВА