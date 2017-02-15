Родители всеволожских школьников сдали ЕГЭ

Вчера, 14 февраля, во всеволожской школе № 2 прошло необычное мероприятие: родители сдавали Единый государственный экзамен. В этот день они смогли в полной мере прочувствовать волнения и тревоги, которые испытывают выпускники школ. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 11 родителей учеников всех семи школ города Всеволожска вошли в положение своих детей и прошли процедуру сдачи экзамена.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в этом году более чем в 50-ти регионах нашей страны. Поприветствовать участников экзамена приехала председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Федоренко.

Участники акции написали сокращенную экзаменационную работу по русскому языку. Родители прошли все процедуры экзамена – зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как организован контроль на ЕГЭ, а в завершение узнали, как справились с экзаменом. Сдав на входе мобильные телефоны, взрослые оказались в непривычной обстановке необходимости извлекать из памяти знания без каких-либо подсказок. Но именно в такой обстановке на экзамене находятся дети, и для взрослых никаких скидок сделано не было. Как признавались после экзамена участники акции, задания оказались непростыми.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА