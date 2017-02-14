На Гран-при по картингу разгорелись нешуточные страсти

В минувшие выходные в деревне Соуранда состоялись традиционные Открытые лично-командные соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района».

Спортивное мероприятие инициировала Федерация автомобильного спорта Всеволожского района при непосредственном участии Дворца творчества при поддержке районного отдела физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики.

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ленинградскую область представляли спортсмены из Тосно, Киришей, Волхова, и, конечно же, Всеволожска.

До начала соревнований прошли официальные тренировки во всех классах, на которых спортсмены опробовали и изучили трассу и выбрали каждый свою тактику для финальных заездов. Трасса, длиной 800 метров, с большим количеством поворотов и прямых участков, потребовала от пилотов концентрации всех сил и мастерства.

Самому младшему участнику Илье Котлярову из города Всеволожска – 6 лет, а самому старшему – Мураду Мирзоеву из Киришей – около 50 лет. Главный судья Игорь Соболев объявил порядок стартов, напомнил правила соревнований и техники безопасности. Начались финальные заезды.

В классах «Микро» и Subaru среди юных пилотов разгорелась недетская борьба со сменой лидеров в заездах. В итоге победили:

В классе Subaru (участники 6–8 лет):

1 место – Александр Кустов («Ижорец-Карт», Колпино);

2 место – Денис Лебедев (Санкт-Петербург);

3 место – Олег Жолобов (Санкт-Петербург).

Класс «Микро» (участники 6–8 лет):

1 место – Артем Сенич (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);

2 место – Владислав Васин («Ижорец-Карт», Колпино);

3 место – Даниил Быстов (Боб-карт, Санкт-Петербург).

Класс «TAG-Юниор» (участники 8–13 лет):

Нешуточная борьба разгорелась между всеволожскими ребятами Михаилом Русаковым, Даниилом Бодановым и Дмитрием Валуемым из Тосно.

В итоге:

1 место – Михаил Русаков (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);

2 место – Дмитрий Валуев (Тосно);

3 место – Даниил Боданов (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).

Класс «Хонда 200» (участники от 10 лет):

1 место – Николай Гнедовский (ЦДЮТТ Охта, Санкт-Петербург);

2 место – Сергей Куликов (ЦДЮТТ Охта, Санкт-Петербург);

3 место – Максим Иванкин («Ижорец-Карт», Колпино).

Класс «Ракет – 120» (участники от 12 лет):

1 место – Александр Ефимов («Ижорец-Карт», Колпино);

2 место – Даниил Шведов (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);

3 место – Евгений Ильин (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).

Класс «Национальный» (участники от 16 лет):

1 место – Вячеслав Прохоров (Тосно);

2 место – Мурад Мирзоев (Кириши);

3 место – Александр Щёчкин (Волхов).

Класс «Ротакс Макс» (участники от 12 лет):

Это самый мощный класс, в котором участвует сильнейшие спортсмены, имеющие звания и разряды.

1 место – Алексей Лужин (Санкт-Петербург);

2 место – Евгений Дазуа (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);

3 место – Даниил Корольков (Санкт-Петербург).

В общекомандном зачёте места распределились так:

Победитель – команда Картинг-центра Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района;

2 место – команда «The Hooligans Family», Санкт-Петербург;

3 место – команда «Ижорец-Карт», Колпино.

Все участники соревнований получили памятные значки, а призёры – грамоты, медали и кубки. В перерывах между заездами было съедено три ведра гречневой каши с тушенкой и выпито три ведра чая с кофе.

Фото Антона ЛЯПИНА