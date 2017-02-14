В минувшие выходные в деревне Соуранда состоялись традиционные Открытые лично-командные соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района». Спортивное мероприятие инициировала Федерация автомобильного спорта Всеволожского района при непосредственном участии Дворца творчества при поддержке районного отдела физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики. В соревнованиях приняли участие 58
На Гран-при по картингу разгорелись нешуточные страсти
В минувшие выходные в деревне Соуранда состоялись традиционные Открытые лично-командные соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района».
Спортивное мероприятие инициировала Федерация автомобильного спорта Всеволожского района при непосредственном участии Дворца творчества при поддержке районного отдела физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики.
В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ленинградскую область представляли спортсмены из Тосно, Киришей, Волхова, и, конечно же, Всеволожска.
До начала соревнований прошли официальные тренировки во всех классах, на которых спортсмены опробовали и изучили трассу и выбрали каждый свою тактику для финальных заездов. Трасса, длиной 800 метров, с большим количеством поворотов и прямых участков, потребовала от пилотов концентрации всех сил и мастерства.
Самому младшему участнику Илье Котлярову из города Всеволожска – 6 лет, а самому старшему – Мураду Мирзоеву из Киришей – около 50 лет. Главный судья Игорь Соболев объявил порядок стартов, напомнил правила соревнований и техники безопасности. Начались финальные заезды.
В классах «Микро» и Subaru среди юных пилотов разгорелась недетская борьба со сменой лидеров в заездах. В итоге победили:
В классе Subaru (участники 6–8 лет):
1 место – Александр Кустов («Ижорец-Карт», Колпино);
2 место – Денис Лебедев (Санкт-Петербург);
3 место – Олег Жолобов (Санкт-Петербург).
Класс «Микро» (участники 6–8 лет):
1 место – Артем Сенич (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);
2 место – Владислав Васин («Ижорец-Карт», Колпино);
3 место – Даниил Быстов (Боб-карт, Санкт-Петербург).
Класс «TAG-Юниор» (участники 8–13 лет):
Нешуточная борьба разгорелась между всеволожскими ребятами Михаилом Русаковым, Даниилом Бодановым и Дмитрием Валуемым из Тосно.
В итоге:
1 место – Михаил Русаков (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);
2 место – Дмитрий Валуев (Тосно);
3 место – Даниил Боданов (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).
Класс «Хонда 200» (участники от 10 лет):
1 место – Николай Гнедовский (ЦДЮТТ Охта, Санкт-Петербург);
2 место – Сергей Куликов (ЦДЮТТ Охта, Санкт-Петербург);
3 место – Максим Иванкин («Ижорец-Карт», Колпино).
Класс «Ракет – 120» (участники от 12 лет):
1 место – Александр Ефимов («Ижорец-Карт», Колпино);
2 место – Даниил Шведов (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);
3 место – Евгений Ильин (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).
Класс «Национальный» (участники от 16 лет):
1 место – Вячеслав Прохоров (Тосно);
2 место – Мурад Мирзоев (Кириши);
3 место – Александр Щёчкин (Волхов).
Класс «Ротакс Макс» (участники от 12 лет):
Это самый мощный класс, в котором участвует сильнейшие спортсмены, имеющие звания и разряды.
1 место – Алексей Лужин (Санкт-Петербург);
2 место – Евгений Дазуа (КЦ ДДЮТ, Всеволожск);
3 место – Даниил Корольков (Санкт-Петербург).
В общекомандном зачёте места распределились так:
Победитель – команда Картинг-центра Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района;
2 место – команда «The Hooligans Family», Санкт-Петербург;
3 место – команда «Ижорец-Карт», Колпино.
Все участники соревнований получили памятные значки, а призёры – грамоты, медали и кубки. В перерывах между заездами было съедено три ведра гречневой каши с тушенкой и выпито три ведра чая с кофе.
Фото Антона ЛЯПИНА