Во Всеволожске введут в эксплуатацию 6-этажное здание детской поликлиники на 600 посетителей. В новом здании, помимо отделений детской консультации, также будут размещены центр здоровья, клиническая диагностическая лаборатория и детская стоматологическая поликлиника, сообщает комитет по строительству Ленобласти. На данный момент детская консультация занимает часть второго этажа здания
Андрей Низовский осмотрел новые детские сады во Всеволожске
Сегодня, 14 февраля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совершил рабочую поездку по объектам образования и осмотрел два новых детских сада, один из которых уже открылся, а второй готовится вскоре принять воспитанников.
В ходе рабочей поездки Андрей Низовский принял участие в торжественном открытии детского сада № 1 на 160 мест на улице Героев, д. № 5. После того как ленточка была перерезана, присутствующие осмотрели помещение детского сада, ознакомились с созданными для детей условиями и поговорили с руководством и воспитателями сада. А главные действующие лица праздника – дети – подготовили трогательную стихотворно-песенную композицию.
Второй пункт объезда – детский сад № 2 на 240 мест в проезде Берёзовая роща. Этот сад был возведен компанией Bonava в рамках строительства большого жилого комплекса. Как сообщил заместитель генерального директора компании Александр Свинолобов, сейчас идет процедура передачи детского сада в муниципальную собственность, после чего он сможет начать работу.
Осмотренные социальные объекты произвели на гостей хорошее впечатление. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к социальным объектам подобного типа, – отметил Андрей Низовский. – И в то же время есть и то, что нас беспокоит. Так, в Романовке детский сад так и не появился. Контракт прекратил свое действие, подрядчик оказался нерадивым. Стены поставил, кровли нет. Наша основная задача в установленные законом сроки организовать конкурс и найти подрядчика, который достроит этот детский сад. Не буду лукавить, но достроим мы этот детский сад не раньше конца 2018 года. Но для нерадивых застройщиков это не пройдет бесследно – они будут внесены в черный список организаций, которые не выполняют своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам».
Андрей Низовский также добавил, что в ближайшее время состоятся конкурсные процедуры на строительство еще двух детских садов – на ул. Победы и на Торговом проспекте. Соответствующие документы переданы в комитет государственного заказа.
Напомним, что 15 декабря прошлого года состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в город Всеволожск. В ходе выездного совещания губернатор и сопровождающие его лица посетили два уже готовых к приёму детей учреждения. Разговор на тему развития социальной инфраструктуры получился серьёзный и даже жёсткий.
Было отмечено, что эти два возведённых социальных объекта (проектная дата начала их функционирования обозначена как 1 февраля 2017 года) соответствуют самым современным стандартам качества, но даже при этом их открытие не решит полностью проблему очередей в детские сады.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА