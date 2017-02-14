Сегодня, 14 февраля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский совершил рабочую поездку по объектам образования и осмотрел два новых детских сада, один из которых уже открылся, а второй готовится вскоре принять воспитанников.

В ходе рабочей поездки Андрей Низовский принял участие в торжественном открытии детского сада № 1 на 160 мест на улице Героев, д. № 5. После того как ленточка была перерезана, присутствующие осмотрели помещение детского сада, ознакомились с созданными для детей условиями и поговорили с руководством и воспитателями сада. А главные действующие лица праздника – дети – подготовили трогательную стихотворно-песенную композицию.

Второй пункт объезда – детский сад № 2 на 240 мест в проезде Берёзовая роща. Этот сад был возведен компанией Bonava в рамках строительства большого жилого комплекса. Как сообщил заместитель генерального директора компании Александр Свинолобов, сейчас идет процедура передачи детского сада в муниципальную собственность, после чего он сможет начать работу.

Осмотренные социальные объекты произвели на гостей хорошее впечатление. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к социальным объектам подобного типа, – отметил Андрей Низовский. – И в то же время есть и то, что нас беспокоит. Так, в Романовке детский сад так и не появился. Контракт прекратил свое действие, подрядчик оказался нерадивым. Стены поставил, кровли нет. Наша основная задача в установленные законом сроки организовать конкурс и найти подрядчика, который достроит этот детский сад. Не буду лукавить, но достроим мы этот детский сад не раньше конца 2018 года. Но для нерадивых застройщиков это не пройдет бесследно – они будут внесены в черный список организаций, которые не выполняют своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам».

Андрей Низовский также добавил, что в ближайшее время состоятся конкурсные процедуры на строительство еще двух детских садов – на ул. Победы и на Торговом проспекте. Соответствующие документы переданы в комитет государственного заказа.

Напомним, что 15 декабря прошлого года состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в город Всеволожск. В ходе выездного совещания губернатор и сопровождающие его лица посетили два уже готовых к приёму детей учреждения. Разговор на тему развития социальной инфраструктуры получился серьёзный и даже жёсткий.

Было отмечено, что эти два возведённых социальных объекта (проектная дата начала их функционирования обозначена как 1 февраля 2017 года) соответствуют самым современным стандартам качества, но даже при этом их открытие не решит полностью проблему очередей в детские сады.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА