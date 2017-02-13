Более 400 человек спели на конкурсе «Созвучие»

Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие» прошел на прошлой неделе на базе Центра «Ладога».

В конкурсе принимали участие 15 хоровых коллективов (423 человека) муниципальных образовательных организаций. Возраст участников от 6 до 18 лет.

В конкурсе приняли участие ребята из Сосновоборского городского округа, Гатчинского, Сланцевского, Тихвинского, Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Тосненского и Лодейнопольского районов и коллектив Центра «Ладога».

Выступление конкурсантов оценивало профессиональное жюри: руководитель и дирижер хора Alma Mater Колбасников Герман, руководитель филиала Всероссийского хорового общества Ленобласти Марина Коновалова, руководитель фольклорных коллективов «Егоза» и «С-говор» Наталья Фокина и руководитель хорового коллектива школы № 386 Кировского района Санкт-Петербурга Земфира Ушакова.

Конкурсная программа проходила по двум номинациям: академическое хоровое пение и народное хоровое пение.

В региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», в номинации «Народное хоровое пение» лауреатом III степени стал Хоровой коллектив «Любава» МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова.

В номинации «Академическое хоровое пение»:

лауреат I степени: Хоровой коллектив «Русские витязи» (хор мальчиков) МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова;

лауреат II степени: Школьный хор «Веселые нотки» МКОУ «Фёдоровская Средняя общеобразовательная школа», Тосненский район, руководитель Т.Ф. Радонежская;

лауреат II степени: Хоровой коллектив «Мелодия» МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова;

лауреат III степени: Хоровой коллектив «Школьная Гамма» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Тихвин, руководитель И.В. Иванова.

В конкурсе хоровых коллективов организаций дополнительного образования, в номинации «Народное хоровое пение»:

лауреат I степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (6–14 лет) МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», руководители В.Ю. Архипов, А.А. Финогенова;

лауреат I степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (14–18 лет) МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», руководители В.Ю. Архипов, А.А. Финогенова;

лауреат II степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской народной песни «Росиночка» ГБУ ДО «Центр «Ладога», руководители С.Н. Архипова, Н.Ю. Качина;

лауреат III степени: Ансамбль русской народной песни «Веретенце» МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества», г. Светогорск, руководитель Т.А. Филатова.

В номинации «Академическое хоровое пение»:

лауреат I степени: Образцовый самодеятельный коллектив Концертный хор мальчиков и юношей «Балтика» МБУ ДО Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г. Сосновый Бор, руководитель Т.А. Ставинова;

лауреат II степени: Хоровой коллектив Лодейнопольского детского центра эстетического развития (детская школа искусств) (14–18лет), руководитель Т.В. Илюшина;

лауреат II степени: Хоровой коллектив «Радуга» МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств», Бокситогорский район, руководитель Н.М. Червева;

лауреат III степени: Хоровой коллектив Лодейнопольского детского центра эстетического развития (детская школа искусств) (6–14 лет), руководитель Т.В. Илюшина;

лауреат III степени: Хоровой коллектив «Жемчужина» МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств», Бокситогорский район, руководитель Ж.Ю. Кубасова.

Специальными дипломами за участие в конкурсе были отмечены:

Творческое объединение «Россия в песне» МБОУ ДО «Районный центр детского творчества», г. Гатчина, руководители Т.Е. Маркова, И.А. Димов.

Вокальный ансамбль «Мечта» МБОУ ДО «Гатчинский Дом Детского Творчества «Журавушка», г. Гатчина, руководитель Г.В. Журавлева.

 

13 Февраль, 2017
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