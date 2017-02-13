Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие» прошел на прошлой неделе на базе Центра «Ладога».

В конкурсе принимали участие 15 хоровых коллективов (423 человека) муниципальных образовательных организаций. Возраст участников от 6 до 18 лет.

В конкурсе приняли участие ребята из Сосновоборского городского округа, Гатчинского, Сланцевского, Тихвинского, Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Тосненского и Лодейнопольского районов и коллектив Центра «Ладога».

Выступление конкурсантов оценивало профессиональное жюри: руководитель и дирижер хора Alma Mater Колбасников Герман, руководитель филиала Всероссийского хорового общества Ленобласти Марина Коновалова, руководитель фольклорных коллективов «Егоза» и «С-говор» Наталья Фокина и руководитель хорового коллектива школы № 386 Кировского района Санкт-Петербурга Земфира Ушакова.

Конкурсная программа проходила по двум номинациям: академическое хоровое пение и народное хоровое пение.

В региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», в номинации «Народное хоровое пение» лауреатом III степени стал Хоровой коллектив «Любава» МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова.

В номинации «Академическое хоровое пение»:

лауреат I степени: Хоровой коллектив «Русские витязи» (хор мальчиков) МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова;

лауреат II степени: Школьный хор «Веселые нотки» МКОУ «Фёдоровская Средняя общеобразовательная школа», Тосненский район, руководитель Т.Ф. Радонежская;

лауреат II степени: Хоровой коллектив «Мелодия» МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1», руководитель Н.А. Цыганкова;

лауреат III степени: Хоровой коллектив «Школьная Гамма» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Тихвин, руководитель И.В. Иванова.

В конкурсе хоровых коллективов организаций дополнительного образования, в номинации «Народное хоровое пение»:

лауреат I степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (6–14 лет) МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», руководители В.Ю. Архипов, А.А. Финогенова;

лауреат I степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (14–18 лет) МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», руководители В.Ю. Архипов, А.А. Финогенова;

лауреат II степени: Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской народной песни «Росиночка» ГБУ ДО «Центр «Ладога», руководители С.Н. Архипова, Н.Ю. Качина;

лауреат III степени: Ансамбль русской народной песни «Веретенце» МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества», г. Светогорск, руководитель Т.А. Филатова.

В номинации «Академическое хоровое пение»:

лауреат I степени: Образцовый самодеятельный коллектив Концертный хор мальчиков и юношей «Балтика» МБУ ДО Сосновоборская детская школа искусств «Балтика», г. Сосновый Бор, руководитель Т.А. Ставинова;

лауреат II степени: Хоровой коллектив Лодейнопольского детского центра эстетического развития (детская школа искусств) (14–18лет), руководитель Т.В. Илюшина;

лауреат II степени: Хоровой коллектив «Радуга» МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств», Бокситогорский район, руководитель Н.М. Червева;

лауреат III степени: Хоровой коллектив Лодейнопольского детского центра эстетического развития (детская школа искусств) (6–14 лет), руководитель Т.В. Илюшина;

лауреат III степени: Хоровой коллектив «Жемчужина» МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств», Бокситогорский район, руководитель Ж.Ю. Кубасова.

Специальными дипломами за участие в конкурсе были отмечены:

Творческое объединение «Россия в песне» МБОУ ДО «Районный центр детского творчества», г. Гатчина, руководители Т.Е. Маркова, И.А. Димов.

Вокальный ансамбль «Мечта» МБОУ ДО «Гатчинский Дом Детского Творчества «Журавушка», г. Гатчина, руководитель Г.В. Журавлева.