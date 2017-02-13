В воскресенье, 12 февраля, на открытом ледовом корте Кузьмоловского поселения во Всеволожском районе состоялся традиционный День хоккея, посвящённый зарождению и становлению в поселении популярного в России зимнего вида спорта.

Открывая праздник, глава муниципального образования Николай Дабужинскас сказал: «Хоккей, несмотря на то что является зимним видом спорта, на самом деле очень эмоциональный и темпераментный. Желаю спортсменам хладнокровия и решительного настроя на игру, а всем болельщикам – зрелищного матча».

Торжественные мероприятия начались показательными выступлениями детских составов команды «Огненные драконы». Основной состав «Драконов» в этот момент был на выездной товарищеской игре с командой из Сосново. Отметим, что кузьмоловские мальчишки разгромили «Ямбург» из Кингисеппа с «валидольным» счётом 21:0, а соперников из «Волхова» – 15:1.

Кузьмоловская команда «Химик» показала достойную игру и нанесла на родном льду поражение гостям сборной «Коммунар» (г. Коммунар Гатчинского района) – 4:2. Это вторая победа «Химика» в рамках чемпионата Ленинградской области по хоккею среди мужских команд.

Завершилось спортивное мероприятие праздничными вечерними катаниями, которые подготовлены Молодёжным советом при администрации городского поселения.

Первая мужская команда по хоккею появилась в Кузьмолово 44 года назад и получила имя «Заря». В дальнейшем первая сборная из посёлка химиков и строителей стала основой для современной команды «Химик», которая по сей день отстаивает спортивную честь Кузьмолово на областных чемпионатах и первенствах по хоккею. Впервые День хоккея состоялся в Кузьмолово в 2013 году и с тех пор является одним из наиболее любимых и массовых местных праздников.