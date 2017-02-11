Прямая трансляция: звезды выступают на Ладоге

Сегодня, 11 февраля, в ДК им. Чекалова поселка им. Морозова проходит XVII фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка».

Специально для тех, кто не смог попасть на концерт, в 13.00 началась прямая трансляция мероприятия по адресу: https://mediaarena.live/ladogastar

Открытый фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка» проходит в поселке им. Морозова с 1998 года. Тогда для набора учеников в создаваемую детскую студию эстрадной песни был объявлен конкурс, на который пришло более 60 детей. Конкурс получился очень тёплым, домашним и красивым, и было решено сохранить его как ежегодный смотр эстрадных талантов.

За время своего существования фестиваль прошёл большой творческий путь – расширилась география участников, фестиваль обрел статус открытого. На смотр талантов стали приезжать юные артисты из Всеволожского, Кировского, Выборгского районов, Пушкина, Санкт-Петербурга. Теперь ежегодно в фестивале принимают участие более 85 человек, распределяющихся по четырем возрастным категориям и едва умещающимся в один творческий день. Помимо конкурса фестиваль всегда радует своих участников большой концертно-развлекательной программой, в которой принимают участие ведущие артисты и профессиональные творческие коллективы Санкт-Петербурга.

Приглашаем поддержать юных участников фестиваля!