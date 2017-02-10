I этап Открытого лично-командного соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района» состоится 12 февраля в деревне Суоранда Заневского поселения. Соревнования проводятся с целью выявления лучших спортсменов и команд в картинге, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, пропаганды здорового образа жизни и безопасного движения автомобиля. В соревнованиях
Первенство Всеволожского района по картингу пройдет 12 февраля
I этап Открытого лично-командного соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района» состоится 12 февраля в деревне Суоранда Заневского поселения.
Соревнования проводятся с целью выявления лучших спортсменов и команд в картинге, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, пропаганды здорового образа жизни и безопасного движения автомобиля.
В соревнованиях смогут принять участие водители на картах классов «Микро», «Ротакс», «ТАГ Юниор», «Ракет-120», «Национальный», «Хонда 160».
Соревнования проводятся по адресу: деревня Суоранда, ул. Ржавского 1,2 км точка GPS 59.57.16 № 30.36.58 Е.
Заявки на участие принимаются по электронной почте vsevkarting@yandex.ru
Фото Антона ЛЯПИНА
(из архива)