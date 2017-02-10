Первенство Всеволожского района по картингу пройдет 12 февраля

I этап Открытого лично-командного соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района» состоится 12 февраля в деревне Суоранда Заневского поселения. Соревнования проводятся с целью выявления лучших спортсменов и команд в картинге, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, пропаганды здорового образа жизни и безопасного движения автомобиля. В соревнованиях