Первенство Всеволожского района по картингу пройдет 12 февраля

I этап Открытого лично-командного соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района» состоится 12 февраля в деревне Суоранда Заневского поселения.

Соревнования проводятся с целью выявления лучших спортсменов и команд в картинге, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, пропаганды здорового образа жизни и безопасного движения автомобиля.

В соревнованиях смогут принять участие водители на картах классов «Микро», «Ротакс», «ТАГ Юниор», «Ракет-120», «Национальный», «Хонда 160».

Соревнования проводятся по адресу: деревня Суоранда, ул. Ржавского 1,2 км точка GPS 59.57.16 № 30.36.58 Е.

Заявки на участие принимаются по электронной почте vsevkarting@yandex.ru

Фото Антона ЛЯПИНА

(из архива)

 

10 Февраль, 2017
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