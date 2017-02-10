I этап Открытого лично-командного соревнования по картингу «Первенство Всеволожского района» состоится 12 февраля в деревне Суоранда Заневского поселения. Соревнования проводятся с целью выявления лучших спортсменов и команд в картинге, повышения спортивных навыков и водительского мастерства, пропаганды здорового образа жизни и безопасного движения автомобиля. В соревнованиях
№ 1 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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Vsev Vesti Specvipusk № 1 Color
vsev_vesti specvipusk № 1 color.pdf
vsev_vesti specvipusk № 1 color.pdf
475.8 KiB
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Детали
17 Downloads
Детали
|Категория:
|2017
|Дата:
|Февраль 10, 2017