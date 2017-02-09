Строительство метро и автомагистрали в Кудрово обсудят на градсовете

Областное правительство обсудит два важнейших проекта для юга Всеволожского района – трассу Восточного скоростного радиуса и ТПУ «Кудрово».

20 февраля состоится градостроительный совет Ленинградской области, где будет рассмотрен эскиз планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кудрово», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. ТПУ будет располагаться на площади более 52 га на границе Кудрово и Свердловского городского поселения, примыкая к автодороге М-18 «Кола» и гипермаркету «ИКЕА». Узел будет включать вестибюль станции метрополитена, остановочный пункт для маршрутного транспорта, парковку маршрутного транспорта, автобусный вокзал на 400 пассажиров с 15 перронами прибытия и отправления, коммерческие помещения, перехватывающую парковку автомобильного транспорта на 2,2 тыс. машино-мест, три открытых автостоянки общей вместимостью 340 машино-мест.

ТПУ предполагается возводить за счет внебюджетных источников, начало реализации проекта запланировано на 2021 год. Согласно документам разработчика – Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области – стоимость проекта составляет свыше 7 млрд рублей.

Кроме того, до конца февраля будут рассмотрены предложения АО «Западный скоростной диаметр» по трассировке Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории Ленинградской области. Предполагается, что ВСР пройдет от границ Санкт-Петербурга в районе Кольцевой автодороги в створе улиц Фаянсовая-Зольная до Мурманского шоссе. Дорога пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также планируется подключение Ленинградской улицы из северного Кудрово.