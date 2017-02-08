Консорциум застройщиков возведёт школу в Мурино на 1 000 учеников

Шесть застройщиков подписали соглашение, согласно которому объект должен появиться летом 2018 года. В среду, 8 февраля, застройщики западного Мурино, работающие в квартале между бульваром Менделеева и Петровским бульваром, подписали договор о создании консорциума для софинансирования строительства школы вместимостью около 1 000 мест.

«Якорным застройщиком» будет компания «Петрострой», предполагается, что каждая компания будет финансировать строительство школы пропорционально количеству метров жилья, которое она строит или планирует возвести в квартале. В консорциуме участвуют компании «Мавис», «Норманн», «Арсенал», «Навис», «Петрострой» и «Лидер».

Компания «Мавис», правообладатель участка под школу, уже направила в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области заявление на выдачу градостроительного плана земельного участка. Согласно графику работ к лету 2017 года должен быть готов проект школы, до конца года должен быть пройден нулевой цикл и возведена надземная часть здания, к лету 2018 года должны быть смонтированы наружные и внутренние инженерные сети, сделана отделка, летом 2018 года должно завершиться благоустройство.

«Этим соглашением застройщики гарантируют покупателям своих квартир, что их дети получат возможность учиться в школе. Мы будем внимательно следить за этим графиком, выполнение которого будет влиять на сроки сдачи жилых домов в квартале», – сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Ранее нескольким компаниям, работающим в этом квартале Мурино, было отказано во вводе жилых домов в том числе и из-за отсутствия школы.

«Сейчас мы видим, что застройщики начали движение по пути получения разрешительной документации на возведение школ во всех кварталах западного Мурино», – сказал Михаил Москвин.