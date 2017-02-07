В целях сохранения вашего здоровья отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района предупреждает, что заходить внутрь долговременных огневых точек (дотов) категорически запрещается в связи с опасностью подвергнуться облучению. В настоящее время принимаются меры по дезактивации радиационно опасных сооружений.

После войны до середины 1950-х годов производилась модернизация дотов, во время которой отдельные элементы были обработаны люминесцентной краской с использованием изотопов радия-226.

Проведенные в 2017 году проверки состояния дотов показали, что некоторые из них являются радиоактивными. Уровень радиации внутри дотов превышает естественный фон в 160–200 раз. Между тем снаружи дотов радиационного загрязнения нет.

Тем временем, как сообщает Ленинградская областная телекомпания, всеволожские радиоактивные доты взяла на контроль Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура.

9 февраля ведомство проведет свою проверку совместно со специалистами из Соснового Бора. Лаборатория замерит радиационный фон непосредственно в дотах и окрестностях. Данные областной лаборатории экоконтроля, которая работала во всеволожских дотах три дня назад, прокуратура предпочитает перепроверить.

– Направили запрос на установление четкого их количества на территории Ленинградской области. Мы привлекаем специалистов из Соснового Бора, тех, кто непосредственно занимается радиацией, – сообщил Сергей Петриченко, и.о. прокурора Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры.