Десять предпринимателей Всеволожского района получили гранты на развитие в рамках программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее одного года». Средства выделены из бюджета Ленинградской области. Всего в 2016 году на развитие малого и среднего бизнеса было потрачено 4 миллиона 34 тысячи рублей.

Уже несколько лет в администрации Всеволожского района стараются поддержать малый и средний бизнес. Здесь понимают, что ограниченный доступ к финансовым ресурсам – это основная проблема мелких предпринимателей, которым необходимы длинные и дешевые кредиты. Но их нет. А высокие процентные ставки для малого и среднего бизнеса как петля на шее.

Ежегодно мы проводим конкурсы для предоставления субсидий начинающим предпринимателям, – рассказывает главный специалист районного отдела развития сельхозпроизводства, малого и среднего предпринимательства Мария Козлова. – Для того чтобы получить деньги, предприниматель должен зарегистрироваться и начать работать. После того как он потратит определенную сумму на оснащение, можно рассчитывать на компенсацию. Она составит примерно 70% от затрат. В прошлом году предприниматели получили от 240 до 440 тысяч рублей. Среди последних нововведений – выдача субсидий предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере художественных промыслов и ремесел.

Главные критерии, по которым отбираются предпринимательские проекты, – общественная польза и долгосрочная перспектива. Универсального метода для того, чтобы оценить, кто обладает коммерческой жилкой, конечно, нет. Кстати, идеи некоторых молодых предпринимателей направлены на решение разного рода проблем в области здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

Особое внимание уделяется представителям молодого поколения. Понятно, что у них нет возможности заработать достаточно средств, чтобы открыть свое дело. Хотя у многих представителей нового поколения есть немало интересных идей, заслуживающих внимания. Причем эти идеи направлены не только на личное обогащение, но и на развитие местного сообщества. Именно такие социально-деловые инициативы и поддерживают в отделе сельхозпроизводства, малого и среднего бизнеса.

В итоге перспективные ребята имеют уникальную возможность изменить ситуацию, решить конкретные социальные проблемы, используя творческий подход и предпринимательскую жилку.