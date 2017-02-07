Вот уже третий год школа в Янино в рамках федеральной программы Министерства образования и науки совместно с Федеральным институтом развития образования реализуют проект, направленный на повышение качества образования. На прошедшей неделе в рамках проекта прошел семинар «Вопросы интеграции основного и дополнительного образования, как условие эффективности формирования гражданской идентичности образования».

Среди приглашенных на мероприятие – начальник отдела районного комитета по образованию Елена Гамаль, заслуженный учитель России, советник ректора Ленинградского областного института развития образования Валентина Кошкина, более двух десятков педагогов. Все они собрались, чтобы обсудить проблемы в современной системе образования. А заодно подумать о том, как привлечь детей не только к учебному процессу, но и к социальной деятельности.

– Принципы гуманизма и уважительного общения с детьми заложены в рамках образовательной программы «Школа 2100», – рассказала почетная гостья из Москвы, заслуженный учитель России Ирина Шульгина.

– Качество, доступность, эффективность, – вот три столпа современного образования, – считает Ирина Борисовна. – Шесть российских школ стали участниками экспериментальной площадки. Ведущие педагоги пытаются найти ответы на сложные вопросы в сфере образования. Они понимают, что настоящей проверкой эффективности обучения станет способность школы увлечь учеников процессом обучения. Это подразумевает, что каждый учащийся обретет ту уверенность в себе, которая необходима для духовного роста и развития личности.

– Мы не гонимся за оценками, – говорит директор школы в Янино Анатолий Зюзин. – Наша программа не подгоняет ученика, а мягко ведет, учитывая особенности возраста. Учитель старается не только передать какие-то знания ученикам, а сделать так, чтобы ученик полюбил предмет.

Ирэн ОВСЕПЯН