Первая школа – ровесница Сертолово

В пятницу, 3 февраля, прошло торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию первой сертоловской школы. Почётными гостями праздника стали представители руководства Всеволожского района и Сертолово, педагоги-ветераны клуба «Кафедра», первые преподаватели школы. В фойе первого этажа для гостей была организована экскурсия по музею школьной истории, которую проводили учащиеся старших классов.

Ведущие программы напомнили, что за прошедшие годы школой руководили 11 директоров. Педагоги Школы № 1 являются победителями муниципальных, областных и всероссийских конкурсов. Не отстают и учащиеся, постоянно пополняя школьную копилку новыми достижениями: за последние пять лет – 22 золотых и 26 серебряных медалистов.

Поздравить педагогический коллектив с юбилеем прибыли высокие гости. «80 лет – это целая эпоха, это возраст мудрости. Я горжусь тем, что в нашем районе есть школа с таким сильным преподавательским составом», – сказал в своём выступлении глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Депутат ЗакСа Ленобласти Александр Верниковский поздравил всех присутствующих с юбилеем от губернатора 47-го региона Александра Дрозденко и от себя лично. Он вручил директору школы Маргарите Березиной благодарственные письма и пожелал педагогам дальнейших успехов.

Глава МО Сертолово Сергей Коломыцев подчеркнул, что первая школа является ровесницей города, их истории тесно связаны между собой. В честь юбилея совет депутатов и администрация МО Сертолово подарили Школе № 1 большую интерактивную доску, которая уже смонтирована в кабинете географии.

В концертном отделении выступили учащиеся и коллективы школы. Отдельный номер в исполнении Анастасии Домолоковой был посвящён педагогам, которые уже ушли из жизни, оставив свои имена в памяти коллег и благодарных им учеников.

Пётр КУРГАНСКИЙ

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