Праздник бокса в Сертолово

С 27 по 29 января в Сертоловском физкультурно-оздоровительном комплексе прошли Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей (девушек) 2001–2002 г.р., I этап VIII летней Спартакиады учащихся России по боксу среди юношей (девушек) 2001–2002 г.р. и XI турнир по боксу, посвященный героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

Ежегодно эти состязания собирают множество боксеров из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов России и стран ближнего зарубежья. За три дня спортсмены провели множество зрелищных и достойных поединков, доказывая друг другу право на первенство.

Церемония торжественного открытия соревнований началась с общего парада команд. Официальную часть открыл глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Бокс развивает в спортсмене целый ряд положительных качеств: выносливость, скорость реакции, физическую силу, – подчеркнул Андрей Александрович, – ведь боксёр, выходя на ринг, должен быстро реагировать на ситуацию, подбирая комбинации ударов, атаки и обороны. Если он не думает, то он и не победит. Андрей Низовский пожелал участникам соревнований удачно выступить и приумножить свой опыт в этом серьёзном виде спорта.

Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победителю СЗФО России по юниорам 2016 года, победителю Первенства Ленинградской области, призёру Всероссийского турнира – Кубка Н.А. Никифорова-Денисова в Санкт-Петербурге 2016 года Илье Филичкину.

Соревнования собрали 179 спортсменов. В команду МОУДО «ДЮСШ «Норус» вошли 24 боксёра, среди которых была одна девушка. Евгения Гурвич уверенно вышла на ринг и одержала победу в упорном поединке.

За лучшее судейство были отмечены и награждены: Александр Васильев, Геннадий Слюсаренко, Александр Пахмуренко и Роберт Имамов.

Спортивный год только начался, впереди у наших боксёров подготовка к новым состязаниям, новые вершины и новые победы. В этом нет никаких сомнений.

Владимир ХУДЯКОВ

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