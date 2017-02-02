Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил инициатором проведения конференции руководителей общественных советов, созданных в муниципальных образованиях региона.

Конференция состоится в марте. Главные цели форума – обсудить лучшие практики работы общественных советов и сложности в их деятельности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Избрание общественных советов на части территории населенного пункта, являющегося административным центром поселения, проводится в соответствии с областным законом № 42-оз, который был принят в мае 2015 года. Сейчас в Ленинградской области действует 416 общественных советов, в составе которых 2 382 человека.

Работа общественных советов позволяет реализовать социально значимые для территорий проекты, которые инициируют сами жители. К ним относятся ремонт грунтовых дорог, установка уличного освещения, обеспечение пожарной безопасности, водоснабжение, организация вывоза бытовых отходов и мусора, благоустройство скверов, придомовых территорий, оборудование детских и спортивных площадок.

Эти проекты общественных советов субсидируются по заявкам муниципальных образований из областного бюджета. Средства предусмотрены государственной программой «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области».

В 2016 году на реализацию закона об общественных советах в административных центрах поселений из областного бюджета выделено 250 млн рублей, что позволило осуществить проекты в 177 поселениях.

В 2017–2020 годах на финансирование проектов местных инициатив планируется направить 1 млрд рублей.