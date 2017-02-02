В минувшие выходные в Мультицентре социальной и трудовой интеграции состоялся благотворительный концерт, приуроченный ко Дню снятия блокады, с участием музыкантов, авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга и представителя духовенства Всеволожского благочиния.

Вступительное слово перед началом концерта произнес священник о. Михаил (Дорожкин), помощник благочинного по делам молодежи. Он рассказал слушателям о церковных праздниках, которые прошли на неделе, и о героизме людей, защищавших Дорогу жизни в годы Великой Отечественной войны, рассказал о тружениках тыла и той самоотдаче, с которой трудились в блокадном Ленинграде даже дети 7–9 лет. После своего выступления о. Михаил представил прибывших артистов.

Первым на импровизированную сцену вышел Дмитрий Панов, бессменный лидер группы «Метанойя», который исполнил для воспитанников центра две свои песни. Надо отметить, что Дмитрий пишет слова и музыку сам. Группа уже выпустила несколько альбомов, а у Дмитрия есть книги стихов собственного сочинения.

После выступления Дмитрия Панова за гитару взялся еще один Дмитрий – Рыжов, руководитель группы «Орган тени», также имеющий на своем счету несколько альбомов и сборник стихов. Исполнив две песни, Дмитрий хотел заканчивать концерт, решив, что для ребят уже и это будет утомительно, но не тут-то было! Слушатели, которые все выступление снимали на видео и постоянно делали фотографии, своими аплодисментами не отпускали выступающего: «Еще»! Ребята оказались очень отзывчивыми на музыку и стихи, тем более что сам концерт больше походил на капустник.

Пришлось Дмитриям продолжать свои выступления до победного конца, что только порадовало как ребят, так и самих артистов!

Напомним, в декабре Мультицентр посещал Николай Басков, но ему не удалось так растопить сердца слушателей своим выступлением, как ребятам из Петербурга.

Андрей ЯДРИН, волонтер