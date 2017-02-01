Мурино посетил в меру упитанный песец

Необычного гостя обнаружили на детской площадке в поселке Мурино Всеволожского района. Местные жители заметили белого песца, разгуливающего по детской площадке, и обратились в Объединение добровольных спасателей «Экстремум».

При Объединении работает Служба спасения животных «Кошкиспас», оказывающая помощь кошкам на дереве или собакам, угодившим в колодцы, которые не могут сами спуститься или освободиться.

На призыв откликнулся доброволец «Кошкиспаса» Михаил Очкасов. По его словам, приманить животное кошачьим кормом не удалось: «Песец несколько раз подходил ко мне, но корм есть не стал. Оставленный на снегу зарывал носом. Видимо, на случай совсем бедственного положения».

А вот план с сачком сработал: «При очередном осторожном приближении на расстоянии вытянутой руки, я попытался накрыть его сачком, но с первого раза не попал. Как ни странно, догнать его оказалось не сложно, и моя взяла».

Михаил посадил беглеца в клетку, так как переноска была мала для него, животное оказалось упитанным. Видимо, песец сбежал из частного дома или с фермы.

В итоге песца отвезли в ветеринарную клинику, а затем в приют для дальнейшего поиска владельцев.

Фото Объединения добровольных спасателей «Экстремум»