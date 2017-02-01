Область готовится к Масленице

Традиции празднования Масленицы у разных народов станут основой праздничных программ в муниципальных досуговых учреждениях.

В областном Доме дружбы при содействии комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области состоялся методический семинар на тему «Традиции празднования Масленицы у разных народов». В мероприятии приняли участие специалисты районных и сельских Домов культуры, методисты молодежно-досуговых центров, представители областных национально-культурных общественных организаций, в том числе и из Всеволожского района.

Конечно, до Масленицы еще далеко, но в Доме дружбы 47-региона, решили к ней подготовиться заранее. Началось мероприятие с открытия выставки объединения художников «Этновзгляд», посвященной весенним праздникам народов Ленинградской области.

Участники семинара обсудили, как сделать знакомый всем праздник еще более ярким, наполнить его новыми национальными красками. Своими идеями поделились представители Украинской национально-культурной автономии, Коми землячества «Неватас», Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно» и ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто».

Завершилось обсуждение исполнением специальных обрядовых песен, закличек, частушек и танцев. А образцовый детский театральный коллектив «Волшебная флейта» из города Сертолово Всеволожского района устроил настоящее представление с шутами, уличным кукольным балаганным театром, шарманщиком, хороводами и чучелом Масленицы.

Директор областного Дома дружбы Владимира Михайленко напомнил, что Масленицу отмечают более 20 народов. Ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина рассказала, что вместе с русскими, украинцами, белорусами, чувашами, марийцами, вепсами Масленицу отметят финны-ингерманландцы и литовцы. Специалист напомнила об основных народных обрядах праздника c его главными атрибутами – блинами, кострами с сожжением чучела, катанием с горок и на лошадях, покорением снежной крепости.

В завершение состоялась дегустация традиционных масленичных блюд разных народов.

Ирэн ОВСЕПЯН