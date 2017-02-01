В Петербурге предложили увековечить память Токтогон Алтыбасаровой, приютившей детей из блокадного Ленинграда

В Петербурге предложили увековечить память простой колхозницы из Киргизии Токтогон Алтыбасаровой, приютившей детей из блокадного Ленинграда. Соответствующая петиция будет направлена губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Отметим, что в июне прошлого года, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский вышел с инициативой назвать один из парков или скверов города именем колхозницы из Киргизии. Депутат уверен, что гражданский подвиг женщины заслуживает увековечения, несмотря на то, что Алтыбасарова не имеет звания Героя Советского Союза и с момента ее смерти не прошло 20 лет. Напомним, что во время Великой Отечественной войны 16-летняя Токтогон Алтыбасарова стала названой мамой для 160 детей-блокадников. В родной Киргизии ее давно прозвали женщиной-легендой. Ребятишки ласково величали худенькую и бойкую девушку – Тонечкой. А она их опекала и выхаживала.

«Когда маленьких ленинградцев привезли, на них было страшно смотреть. Плачущие, худенькие, опухшие. Многие так ослабли, что не могли самостоятельно ходить. Их погрузили на брички и привезли в село. Вместе с детьми от полутора до 12 лет приехали директор детского дома Петр Павлович Чернышев, воспитатель и медсестра. С врачами я пыталась на глазок определить возраст и придумать имя, фамилию детям, поскольку привязанные к ручкам веревочки с именами от детских слез выцвели. Иногда после общения с детьми ревела от бессилия и жалости. Особенно когда они спрашивали у меня: «А где моя мама?» Сколько испытаний им пришлось пережить», – рассказывала журналистам Токтогон Алтыбасарова, которой, к сожалению, не стало в 2015 году.

После войны жизнь детей-блокадников сложилась по-разному: кто-то вернулся в Ленинград, кто-то остался в Киргизии, кто-то уехал в другие республики Советского Союза, а Токтогон Алтыбасарова всю жизнь получала письма от своих воспитанников и всегда их ждала. Замуж она вышла за своего односельчанина–фронтовика, и они воспитали восьмерых детей.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда в Киргизскую ССР были эвакуированы 16 тысяч человек, из них 3,5 тысячи детей.

Ирэн ОВСЕПЯН