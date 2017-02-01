У Александра Дрозденко есть вопросы к районным главам

Итоги работы районных властей за 2016 год будут обсуждаться не только в присутствии граждан, но и с участием губернатора Ленобласти.

Сегодня Александр Дрозденко поручил профильным комитетам областного правительства внести в свой график рабочих поездок посещение отчетов руководителей муниципальных районов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.



«В прошлом году я провел десятки многочасовых встреч с жителями Ленинградской области, на которых честно и откровенно отвечал на вопросы граждан. В ряде районов – по количеству записок и обращений – было понятно, что в таком формате с населением никто, кроме губернатора, не встречается. Я считаю, что эту ситуацию необходимо исправлять», – сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что в начале года традиционно проходят отчеты в поселениях, после которых состоятся и отчетные собрания районного уровня. По его словам, обязательным условием для проведения подобных мероприятий является их массовость и открытость, в связи с чем они должны обязательно анонсироваться как через наглядную агитацию, так и в средствах массовой информации.

«Руководители всех уровней обязательно должны встречаться с населением. И в ряде районов, откуда в 2016 году поступало наибольшее количество жалоб, я планирую побывать и не только послушать выступления глав, но и на правах прописанного в Ленинградской области гражданина задать интересующие меня вопросы», – подчеркнул Александр Дрозденко.