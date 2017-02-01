Всероссийская гонка на собачьих упряжках прошла в Лемболово

«Снежная метель – 2017» закружила 28 января в Лемболово. Всероссийская гонка на собачьих упряжках проходит на территории Всеволожского района в третий раз. На этот раз соревнования совпали с отборочным туром на чемпионат мира и Европы. Так что атмосфера в Лемболово царила самая серьёзная.

Несмотря на интересное название гонки, метели в тот день не было, а была прекрасная, солнечная погода. В соревнованиях приняли участие почти 300 породистых ездовых собак. Это были сибирские хаски, маламуты и лайки. Каюры выходили на дистанции на лыжах или нартах. Нарты могли везти от шести до двенадцати собак в одной упряжке. А всего в соревнованиях приняли участие 70 спортсменов – каждый со своими собаками.

Победителем «Снежной метели – 2017» стал молодой каюр из Санкт-Петербурга Евгений Леводянский и его упряжка собак. Теперь их ждёт выступление на чемпионате Европы, который пройдёт в Германии.

Людмила ОДНОБОКОВА