Уникальная коллекция открыток будет представлена в Агалатовской школе искусств

11 февраля в 15.00 в Агалатовской школе искусств состоится торжественное открытие выставки уникальной коллекции старинных почтовых открыток начала XX века с изображениями города Выборга.

Выставка является очередным этапом в реализации одного из проектов Российско-Финляндского международного культурного форума.

Музей почты Финляндии передал оцифрованные экспонаты Историко-культурному музейному центру города Выборга. А научные сотрудники музейного центра Выборга выполнили перевод оборотной стороны открыток с финского, шведского, немецкого языков, научную работу по определению времени издания открытки, изучению почтовых штемпелей, определению отправителей и адресатов.

Посетители выставки имеют уникальную возможность познакомиться с городскими пейзажами, многих из которых уже нет; прикоснуться к искренним чувствам людей, живших более века назад.