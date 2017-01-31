Сегодня, 31 января, в администрации Всеволожского района состоялся Совет председателей садоводств района. В мероприятии приняли участие представители федеральных структур, администрации района, садоводы. Впервые в таком важном мероприятии в новейшей истории принял участие глава администрации района.

На сегодняшний день на территории района насчитывается 29 садоводческих массивов, а численность садоводов составляет 1,5 миллиона человек. Собравшиеся в зале представители товариществ говорили о наболевшем. В частности, рассказывали истории о том, как машина скорой помощи не может проехать к больному, так как улицы в некоторых садоводческих товариществах не пронумерованы и не освещены. Из-за проблем с водоснабжением, бывает, что выехавшим на место пожарникам не хватает воды.

Главный врач Токсовской городской больницы Александр Авдюшкин проинформировал, что сейчас в зоне обслуживания больницы 300 тысяч человек, а в дачный сезон их количество увеличивается в пять раз. Представители пожарной службы рассказали, что только в прошлом году в садоводческих товариществах было зафиксировано более 250 возгораний. Несмотря на то что сократилось число пожаров, количество погибших в огне увеличилось.

Как сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, «рабочее совещание – это первый шаг в большой работе, которая должна дать ощутимые результаты.

Со своей стороны, администрация готова оказать садоводам максимальную поддержку в рамках полномочий, которые установлены законом.

– Сегодня есть вопросы и проблемы, общие для всех садоводств. Главная из них – безопасность. Особенно – в летний период, когда на территории района отдыхает около полутора миллионов человек. Отдельно мы коснемся вопросов организации оперативного допуска на территории садоводств бригад «Скорой помощи» и МЧС. В этом вопросе есть над чем работать, но я уверен, что, приняв общий план действий, мы сможем качественно улучшить ситуацию в самые кратчайшие сроки.

По словам главы администрации, отдельная тема – организация сбора мусора на территории садоводств. Андрей Низовский сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в рамках Экологического совета при администрации Всеволожского района, очередное заседание которого состоится во второй половине февраля.

Глава администрации района взял на карандаш все проблемные темы и пообещал садоводам посодействовать в их решении.

Ирэн ОВСЕПЯН