В Ленобласть прибыло молодое подкрепление

За прошедший год в Ленинградской области на свет появилось 13 945 малышей при поддержке программы родовых сертификатов. В 144 семьях появилось сразу по двое детей, а две семейные пары стали счастливыми родителями тройняшек.

По-прежнему представителей сильного пола рождается больше: на 7 172 мальчика приходится 6 773 девочки, сообщает Ленинградское отделение Фонда социального страхования РФ. Среднестатистический житель Ленинградской области 2016 года обладатель роста 51,69 см и веса 3,37 кг. Средний возраст матери составил 29 лет.

Напоминаем, что региональное отделение Фонда оплачивает медицинские услуги, оказанные по программе родового сертификата. В реализации данной программы в 2016 году участвовало 28 медицинских учреждений. За минувший год медицинским организациям перечислено более 130 млн рублей, что на 2,6 млн рублей больше, чем в 2015 году.