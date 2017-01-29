Школьников Кузьмолово и Благовещенска свяжет телемост

30 января телемост «Непокорённый Ленинград» свяжет два города, которые разделяет почти 8,5 тысячи километров и шесть часовых поясов. Акция посвящена Дню снятия блокады города на Неве и станет пилотной в большом цикле мероприятий «Расскажи мне о войне». Начнётся телемост ровно в 11 часов по московскому времени, когда в Благовещенске, расположенном на границе с Китаем, будет уже 17.00.

Молодые люди Кузьмоловского расскажут благовещенцам о важной дате для всех жителей Петербурга – Дне снятия блокады. Специально к телемосту Молодёжный совет при содействии ДК готовит документальное видео о Дороге жизни и памятных местах, связанных с этой страницей истории Ленинграда. Будут использованы видео-воспоминания блокадников. В проведении телемоста планируется задействовать СМС-сообщения с цитатами из блокадных дневников, которые будут приходить на телефоны участников мероприятия.

Следующая встреча с молодёжью Благовещенска состоится в сентябре, когда в Амурской области будут отмечать форсирование Амура советскими войсками и окончание Второй мировой войны. Юные кузьмоловчане смогут узнать от своих дальневосточных сверстников о давних и далёких событиях, которым в учебниках истории посвящено всего несколько строк.

Идея цикла встреч родилась у режиссёра кузьмоловского Дома культуры Оксаны Сазоновой, которая несколько лет назад переехала в Петербург из Благовещенска. Проект сразу же нашёл отклик у коллег в Благовещенске, получил поддержку администрации и учителей истории кузьмоловской школы, руководства Дома культуры и Молодёжного совета.

Планируется, что встречи станут регулярными. Телемосты свяжут разные регионы огромной России, помогут школьникам лучше узнать сограждан и сделать более близкими и зримыми страницы отечественной истории, малоизвестные в Ленинградской области.