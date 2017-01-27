29 января в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет дан старт 48-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям Ленинграда.

Традиционно перед стартом марафона на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо» пройдет митинг ветеранов с участием спортсменов. Начало митинга в 11.00.

Участие в марафоне могут принимать люди всех возрастов. Примечательно, что пробег проводится в любую погоду – и в сильный мороз, и в слякоть, он ни разу не отменялся.

В 2016 году в марафоне приняло участие 2 183 человека. Это рекордное количество за последние годы проведения соревнования. В связи с возросшим интересом населения России к занятиям бегом Оргкомитет марафона в 2017 году ввел лимиты участников по дистанциям: 42 км 195 м – 800 участников, 21 км 097 м – 700 участников, 5 км – 700 участников. Лимит времени для преодоления марафона – 6 часов. Лимит мест на все дистанции давно выбран.

Выдача стартовых пакетов и регистрация участников 48-го международного зимнего марафона «Дорога жизни» состоится 28 января с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 9, ЦФКСиЗ Калининского района.

Трассы дистанций марафона проложены по наземной части легендарной Дороги жизни.

Старт марафона 42 км 195 м – на берегу Ладожского озера, у монумента «Разорванное кольцо».

Старт полумарафона 21 км 097 м – в поселке Рахья.

Старт на дистанции 5 км – в г. Всеволожске, 8 км Дороги жизни.

Финиш марафона, полумарафона и дистанции 5 км – на 3 км Дороги жизни у монумента «Цветок жизни».

Награждение победителей и призеров марафона состоится 29 января в 19.00 в Концертном зале у Финляндского вокзала.