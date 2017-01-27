29 января 2017 года состоится 48-ой марафонский пробег «Дорога Жизни», в связи с чем будет ограничено движение автомобильного транспорта на шоссе Дорога Жизни: с 11.00 до 15.00 от пос. Борисова Грива до Ладожского Озера – полное закрытие движения; с 11.00 до 18.00 от г. Всеволожска
Дорога жизни ждет марафонцев 29 января
29 января в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет дан старт 48-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям Ленинграда.
Традиционно перед стартом марафона на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо» пройдет митинг ветеранов с участием спортсменов. Начало митинга в 11.00.
Участие в марафоне могут принимать люди всех возрастов. Примечательно, что пробег проводится в любую погоду – и в сильный мороз, и в слякоть, он ни разу не отменялся.
В 2016 году в марафоне приняло участие 2 183 человека. Это рекордное количество за последние годы проведения соревнования. В связи с возросшим интересом населения России к занятиям бегом Оргкомитет марафона в 2017 году ввел лимиты участников по дистанциям: 42 км 195 м – 800 участников, 21 км 097 м – 700 участников, 5 км – 700 участников. Лимит времени для преодоления марафона – 6 часов. Лимит мест на все дистанции давно выбран.
Выдача стартовых пакетов и регистрация участников 48-го международного зимнего марафона «Дорога жизни» состоится 28 января с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 9, ЦФКСиЗ Калининского района.
Трассы дистанций марафона проложены по наземной части легендарной Дороги жизни.
Старт марафона 42 км 195 м – на берегу Ладожского озера, у монумента «Разорванное кольцо».
Старт полумарафона 21 км 097 м – в поселке Рахья.
Старт на дистанции 5 км – в г. Всеволожске, 8 км Дороги жизни.
Финиш марафона, полумарафона и дистанции 5 км – на 3 км Дороги жизни у монумента «Цветок жизни».
Награждение победителей и призеров марафона состоится 29 января в 19.00 в Концертном зале у Финляндского вокзала.