29 января 2017 года состоится 48-ой марафонский пробег «Дорога Жизни», в связи с чем будет ограничено движение автомобильного транспорта на шоссе Дорога Жизни: с 11.00 до 15.00 от пос. Борисова Грива до Ладожского Озера – полное закрытие движения; с 11.00 до 18.00 от г. Всеволожска
Пенсии проиндексируют на 5,4%
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, повысятся на 5,4%.
Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы социальные пенсии, это повышение распространится на всех получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы (работающим и неработающим), сообщают в Пенсионном фонде России.
Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года также будет произведено увеличение страховых пенсий в беззаявительном порядке исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но не более трех.