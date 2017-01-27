С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, повысятся на 5,4%.

Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы социальные пенсии, это повышение распространится на всех получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы (работающим и неработающим), сообщают в Пенсионном фонде России.

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года также будет произведено увеличение страховых пенсий в беззаявительном порядке исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но не более трех.