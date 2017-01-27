Ленинградцам покажут реконструкцию операции «Искра»

28 января 2017 года в честь 74-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в деревне Ириновка Всеволожского района, на 29 километре Дороги жизни, состоится военно-историческая реконструкция «Операция “Искра”».

В программе мероприятия запланировано: торжественное открытие, митинг, посвященный 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда; военно-историческая реконструкция «Операция “Искра”», в которой примут участие более 300 реконструкторов из Польши, Эстонии, России и др.; выставка военной техники и оружия времен ВОВ;

военно-исторический «ТИР». Показательные выступления с элементами рукопашного боя продемонстрирует Молодежное объединение «Всеволожская Артель».

В мероприятии примут участие: ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники, кадеты учебных заведений, жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, официальные лица и федеральные средства массовой информации.

По предварительным данным, в мероприятии примут участие более 2 000 человек.

Организаторы: ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», военно-исторический клуб «Дозор», администрация МО «Рахьинское городское поселение».

Сбор гостей в 15.00. Начало мероприятия в 15.45. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону 8-921-791-69-91 Игорь Харьковский, gbukmmk@yandex.ru; ммк-дорогажизни.рф; vk.com/mmkdorogazhizni.