В 2017 году итоговые экзамены будут сдавать 12 658 выпускников 9-х классов и 4 827 выпускников 11-х классов общеобразовательных школ Ленинградской области.

Подготовка к государственной итоговой аттестации школьников в 47-м регионе ведется на протяжении всего учебного года. 7 декабря 2016 года выпускники написали итоговое сочинение (как условие допуска к итоговой аттестации учеников 11 классов), 99,96% получили «зачет», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

13 января проведена первая из 4-х запланированных областных родительских видеоконференций, посвященных вопросам итоговой аттестации, которая транслировалась в режиме реального времени во все школы региона. С родителями встретились специалисты комитета общего и профессионального образования Ленобласти, уполномоченный по правам ребенка в 47-м регионе, председатели региональных предметных комиссий, представители Областного родительского совета и выпускники 2016 года.

«Предлагаю главам администраций муниципальных образований в день сдачи ЕГЭ прийти в школы и пройти весь путь перед началом экзамена, чтобы морально поддержать ребят и своим примером показать родителям, что ничего страшного в процедуре итоговой аттестации нет», – обратился к участникам заседания правительства Ленобласти глава региона Александр Дрозденко, отметив, что сдавать сам экзамен не обязательно.