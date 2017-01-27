28 января 2017 года в честь 74-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в деревне Ириновка Всеволожского района, на 29 километре Дороги жизни, состоится военно-историческая реконструкция «Операция “Искра”». В программе мероприятия запланировано: торжественное открытие, митинг, посвященный 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда; военно-историческая реконструкция «Операция “Искра”», в которой
Александр Дрозденко предложил районным чиновникам проверить силы на ЕГЭ
В 2017 году итоговые экзамены будут сдавать 12 658 выпускников 9-х классов и 4 827 выпускников 11-х классов общеобразовательных школ Ленинградской области.
Подготовка к государственной итоговой аттестации школьников в 47-м регионе ведется на протяжении всего учебного года. 7 декабря 2016 года выпускники написали итоговое сочинение (как условие допуска к итоговой аттестации учеников 11 классов), 99,96% получили «зачет», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
13 января проведена первая из 4-х запланированных областных родительских видеоконференций, посвященных вопросам итоговой аттестации, которая транслировалась в режиме реального времени во все школы региона. С родителями встретились специалисты комитета общего и профессионального образования Ленобласти, уполномоченный по правам ребенка в 47-м регионе, председатели региональных предметных комиссий, представители Областного родительского совета и выпускники 2016 года.
«Предлагаю главам администраций муниципальных образований в день сдачи ЕГЭ прийти в школы и пройти весь путь перед началом экзамена, чтобы морально поддержать ребят и своим примером показать родителям, что ничего страшного в процедуре итоговой аттестации нет», – обратился к участникам заседания правительства Ленобласти глава региона Александр Дрозденко, отметив, что сдавать сам экзамен не обязательно.