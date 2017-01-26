Из аграриев – в полицейские?

В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» в районном управлении МВД на улице Вахрушева 24 января побывали учащиеся Всеволожского агропромышленного техникума. 14 юношей и две девушки на несколько часов стали гостями сотрудников полиции.

Знакомство с работой полиции началось с дежурной части, куда ежечасно и даже ежеминутно по связи поступают все оперативные сообщения и обращаются с заявлениями граждане. Заместитель начальника УМВД по Всеволожскому району Георгий Саган, встретивший ребят у входа в здание, рассказал им о значении этого отдела, о функциях дежурных, а затем пригласил пройти в экспертно-криминалистический центр.

О работе криминалистов по детективным сериалам знает каждый, но увидеть воочию, как они работают, доводится не всякому. Всем желающим предложили снять отпечатки пальцев, объяснив, что такие данные нужны полиции не только для идентификации нарушителей закона. Отпечатки – и это тоже чрезвычайно важно – помогают установить личность людей, пострадавших в несчастных случаях или же по каким-то причинам утративших собственные документы.

Кроме того, ребятам показали, как на компьютере при помощи специальной программы составляется фоторобот разыскиваемого человека, а «моделью» согласился стать один из молодых людей. Учащимся техникума также представилась возможность пообщаться со специалистами, которые занимаются экспертизой фальсифицированной продукции, и даже увидеть некоторые образцы контрафакта.

В завершение экскурсии в актовом зале управления у ребят состоялась встреча с сотрудниками УМВД, представителям Общественного совета и ДНД. Георгий Саган рассказал о том, какие правонарушения чаще всего совершаются в районе, какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не стать жертвой преступлений, как действовать, если вы стали свидетелем преступления, а также дал молодым людям несколько необходимых с точки зрения соблюдения закона советов.

Тем, кто в будущем захочет пойти на работу в органы внутренних дел, небезынтересно было узнать, какие профильные учебные заведения готовят полицейских и какие документы требуются для поступления на службу. Затем ребятам предложили пройти полуторачасовую стажировку в полиции, причем в разных службах. Кто-то пожелал отправиться на патрулирование вместе с сотрудниками ГИБДД, кто-то изъявил желание понаблюдать за работой участковых уполномоченных, ну а некоторым было интересно узнать, чем занимается отдел по делам несовершеннолетних.

Конечно, за столь короткое время изнутри познакомиться с деятельностью полиции ребята не могли, но хотя бы немного почувствовать специфику работы правоохранительных органов им удалось. Такие «десанты» – хороший способ заинтересовать молодежь работой сотрудников органов внутренних дел, воспитать добровольных помощников полиции.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА