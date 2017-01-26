Бюджет города Всеволожска может быть утвержден в феврале

Обновленный проект главного финансового документа Всеволожска планируется вынести на рассмотрение совета депутатов в феврале. Об этом после очередного безрезультативного собрания парламентариев, прошедшего 24 января, сообщила глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

Она подчеркнула, что бюджет города до сих пор не принят, так как большинство депутатов этому препятствует: «Проект бюджета уже много раз пересматривался, в него вносились поправки, которые, казалось бы, должны были устроить всех депутатов. Но всё время у депутатов появлялись новые предложения. В настоящее время сложилась ситуация довольно тупиковая: в соответствии с законом новые поправки в виде изменений в статьи бюджета можно вносить только после его окончательного принятия. «Поправки на поправки» противоречат законодательству.

Сейчас мы будем создавать согласительную комиссию и попытаемся ещё раз в феврале вынести бюджет города на утверждение, если согласительная комиссия, чего бы нам очень хотелось, выработает устраивающее всех депутатов решение. Наверное, никому не нужно объяснять пагубные последствия непринятия бюджета города. И всё-таки следует сказать, что в этом случае администрация по закону будет работать «по 1/12» части полного финансирования расходных частей бюджета, причём мы будем лишены возможности получить какие-либо трансферты из бюджета Ленинградской области и Всеволожского района. Это очень беспокоит, потому что отсутствие бюджета – это, безусловно, – снижение уровня жизни наших граждан. Мы надеемся, что нам всё-таки удастся переломить эту ситуацию, несмотря на пока непримиримую позицию многих наших депутатов».