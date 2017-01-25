Больница в Сертолово и онкоцентр в Кузьмоловском включены в перечень приоритетов Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял под личный контроль 12 приоритетных проектов развития региона, а также утвердил программу по улучшению инвестиционного климата, рассчитанную до 2021 года. Среди главных направлений работы — возведение областной детской больницы в Сертолово и создание онкологического центра в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.

Таковы итоги состоявшегося сегодня второго заседания организационного штаба по внедрению проектного управления в администрации 47-го региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

«Выбор пал не обязательно на самые крупные, но на самые сложно реализуемые проекты, — прокомментировал итоги заседания штаба губернатор Александр Дрозденко. — Эти инициативы прошли так называемое «проектное сито», были оценены по семи критериям, среди которых и количество задействованных в реализации проекта органов власти, и влияние проекта на развитие региона, и доля частного капитала. Только по самым приблизительным подсчетам, общая сумма инвестиций в выбранные проекты составит не менее 30 млрд рублей. Теперь основная задача нашего проектного офиса — приступить к их реализации на практике».

Проектный штаб рассмотрел и утвердил уже готовые паспорта проектов «Строительство областной детской больницы с поликлиникой в Сертолово» и «Строительство онкологического центра в поселке Кузьмоловский».

Также организационным штабом была одобрена программа по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области. Она включает в себя 10 самостоятельных проектов, направленных на дальнейшее снижение административных барьеров, упрощение доступа инвесторов к коммунальным сетям, ускорение процесса выдачи разрешений на строительство новых объектов и регистрации прав собственности.