Первенство Ленинградской области по боксу пройдет в Сертолово

27 января состоится церемония открытия первенства Ленинградской области и I этапа летней Спартакиады учащихся России по боксу 2017 года, а также XI турнира по боксу, посвященного героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах, военных конфликтах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

В церемонии открытия примут участие депутат Законодательного собрания ЛО Саяд Алиев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько, президент межрегионального бюро Федерации бокса России в Северо-Западном федеральном округе России Саид Тулаков, президент общественной организации «Ленинградская областная Федерация бокса» Сергей Воскресенский, полковник запаса, отец Героя России Дмитрия Кожемякина – Сергей Кожемякин.

Церемония состоится в 16.00 по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, к. 3, Спортивная школа «Норус».